Aan boord troffen we een Nederlandse vrouw, die al 30 jaar in Canada woonde. Zij raadde ons British Columbia aan . Omdat ze reisleidster was wilde ze voor ons een mooie route uitstippelen. Ze vroeg ons kamernummer en zei dat ze het in die brievenbus zou stoppen. En waarachtig, de volgende dag lag er een uitgebreide route. We hebben de route gereden en hij was heel erg mooi. We willen bij deze Rosalie uit Canada bedanken, wij zijn haar zeer erkentelijk.

Ron en Pauline Zwart, ’ t Zand