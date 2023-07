Milieu is leuk, maar mag het misschien wat hygiënischer?

We moeten het hebben over patatbakjes. Daar gebruiken we er namelijk te veel van in Nederland. Vanaf begin deze maand worden consumenten en ondernemers daarom aangemoedigd om daarmee te kappen. Een van de weinige manieren om gedrag te sturen van mensen is via de portemonnee, zo weet de overheid. Het is daarom nu overal waar je iets afhaalt: extra betalen of je eigen bakje of beker meenemen.