’Oekraïne moet bevrijd worden’

Opmerkelijk dat er dan nog mensen zijn die zich niet realiseren dat de bevrijding van Nederland nooit was gelukt zonder de hulp en offers van andere landen. Ik kan dan ook geen enkele reden bedenken waarom Oekraïne geen Nederlandse F-16-gevechtstoestellen en andere steun van Nederland mag krijgen.

Oekraïne moet helemaal bevrijd worden! De investeringen in onze defensie moeten omhoog en we moeten de NAVO-norm verhogen van 2 naar 4 procent. We zijn immers onzeker over de toekomstige fratsen van Poetin, maar ook die van de VS. We moeten voorkomen dat volgende generaties hun Nederlands paspoort moeten inleveren.

A.H. Jacobs,

Amsterdam