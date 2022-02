’Zwakte Biden gevaar voor Oekraïne’

Het heeft er alle blijk van dat de geschiedenis zich herhaalt. Europese leiders smeken min of meer Poetin van geweld in Oekraïne af te zien terwijl Biden al heeft aangegeven dat de VS geen partij in het conflict is. Het is juist de zwakte van Biden, getoond met de aftocht in Afghanistan, die Poetin de kans biedt Oekraïne wederom in de invloedssfeer van Rusland in te lijven. Zwakte heeft altijd ernstige gevolgen maar helaas worden in onze democratie sterke leiders vaak ondergewaardeerd.

J.C. Rosmolen, Bleiswijk