Uitslag stelling: Verdeeld over inentingsplicht

Maar als het zo ver is, volgt straks massale inenting. Anti-vaccineerders, die principieel tegen inentingen zijn, kunnen daarbij een probleem vormen. Er is bij de deelnemers aan de Stelling van de Dag grote verdeeldheid over hoe om te gaan met deze zogeheten anti-vaxxers, die overigens geen homogene groep vormen. Van de respondenten meent 46 procent dat dwang tot vaccinatie tegen corona uitgesloten is. „Nee, dan worden we een politiestaat. We zijn geen Noord-Korea”, vindt één van hen. En een andere tegenstander van vaccinatiedwang benadrukt: „Verplicht inenten doet de grondwet geweld aan. Iedereen is baas over het eigen lichaam!”

Toch is een minieme meerderheid van 51 procent wel voor verplicht inenten van de bevolking. Zo stelt een voorstander hiervan: „Anti-vaccineerders zul je altijd houden. Maar in dit geval is verplicht inenten een must. Gezien het dodelijk effect van dit virus zal ook voor hen hopelijk de noodzaak worden ingezien om over hun ’bezwaren’ heen te stappen. Een taak voor de overheid om inenten verplicht te stellen, voor welk vaccin ook.”

Velen zetten anti-vaccineerders weg als paria’s van de samenleving. Zij stellen voor om deze anti-vaxxers sowieso te isoleren en hen niet te laten profiteren van faciliteiten. Zo stelt één van hen:„Mensen die zich niet laten vaccineren, moeten worden uitgesloten van voorzieningen. Dit ter bescherming van anderen. Scholen, openbaar vervoer, restaurants, bioscopen, vliegverkeer, etc.” En een andere opposant van de anti-vaccineerders meent: „„Je kan niemand dwingen om zich te laten vaccineren, maar dan moeten diegenen zich ook afvragen in hoeverre ze recht hebben op dure, intensieve medische verzorging als ze ziek worden.”

Het is onwaarschijnlijk dat isolatie, quarantaine en hygiëne de corona-uitbraak volledig tot staan kunnen brengen, denkt bijna driekwart van de respondenten. Omdat het coronavirus hier vaste grond onder de voeten heeft gekregen, is straks een hoge vaccinatiegraad nodig om het blijvend te kunnen bedwingen. Anti-vaxxers vormen een obstakel omdat ze een potentiële besmettingsbron voor corona kunnen zijn.

De meesten (65 procent) willen zich laten inenten met een anti-coronavaccin, maar toch is een kwart van de deelnemers tegen. Omdat de wereld reikhalzend naar een anti-coronavaccin uitkijkt, zijn sommigen huiverig dat er een middel op de markt komt dat niet helemaal voldoet. Zo stelt iemand: „Wil mij best laten inenten maar de snelheid waarmee het nu bijna niet fatsoenlijk getest op de markt lijkt te komen maakt dat ik zeker niet vooraan zal staan. De race om de eerste te zijn zal gepaard gaan met vele al dan niet bewuste fouten. Men heeft het grondwettelijk recht om zich niet te laten inenten en dat is een groot goed.”

De meesten verwachten dat tegen eind 2021 het coronavirus door een medicijn of een vaccin is teruggedrongen. De meerderheid kijkt er naar uit, en 38 procent geeft aan de quarantaine nog wel even vol te houden, tegen 21 procent die de intelligente lockdown nu al meer dan zat is.