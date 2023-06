Uitslag stelling: ’Geen vrij voor Keti Koti’

Minister Robbert Dijkgraaf (Emancipatie) vindt het een ‘interessante gedachte’ om van Keti Koti een vrije dag te maken. Dit zei hij in het programma WNL op Zondag. Hij werd echter direct teruggefloten door VVD-Kamerlid Van Strien die dit ‘een slecht plan’ vindt. De overgrote meerderheid van de stellingdeelnemers deelt deze mening. „Onzin, als je dit feest wil vieren neem je toch gewoon vrij?”, luidt een reactie.

Vorig jaar werd met de campagne ’Ik neem vrij op 1 juli, tot we allemaal vrij zijn’ opgeroepen om vrij te nemen op 1 juli. Tony's Chocolonely en LUSH steunden dit en het personeel van deze bedrijven is dan ook vrij op Keti Koti. Volgens slechts 4 procent van de stemmers moeten meer bedrijven dit voorbeeld volgen. Een ondernemer piekert er niet over: „Waarom moet ik mijn bedrijf een dag sluiten om iets te vieren waar de huidige generaties niets mee te maken hebben?” Iemand anders stelt: „Zo blijf je aan de gang. Je kunt niet overal een vrije dag van maken”. En: „Doe dan ook maar meteen Diwali en het Suikerfeest”, voegt iemand anders toe.

Een minimaal deel van de stemmers heeft er geen problemen mee als Keti Koti een nationale feestdag wordt: „Als daar behoefte aan is en het helpt mensen bij het verwerken is het toch goed? Gewoon vieren dat er op die dag een eind aan een vreselijke periode is gekomen.” Velen vinden echter dat een vrije dag niet veel zal toevoegen aan de erkenning van het slavernijverleden: „Geef het voldoende aandacht in het onderwijs en aan de mensen die hier nog steeds leed van ondervinden. Dat doe je het hele jaar door en niet met een feestdag.”

Volgens een andere stemmer is het ’hypocriet’ om dit feest te vieren dat ‘alleen is weggelegd voor de nazaten van de 150 jaar geleden bevrijde slaven.’ „Als slavernij volledig uit de wereld is dan is er pas reden voor een feestdag, wat mij betreft wereldwijd”, aldus deze deelnemer. Menig stemmer is het hiermee eens: „Als we hier nu op een nationale feestdag uitgebreid vieren, dat de slavernij is afgeschaft, dan maken we eigenlijk een lange neus naar de slaven van vandaag.”

Anderen vinden vooral dat we eerste maar eens ieder jaar vrij moeten zijn op 5 mei. „Ik zou het gek vinden als Keti Koti jaarlijks een vrije dag zou worden en Bevrijdingsdag niet.” Iemand anders reageert: „Op 5 mei staan wij al stil bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. Daar valt herdenken van slavernijverleden ook onder.”

Op 1 juli zal de koning een toespraak houden in het Amsterdamse Oosterpark. Vrijwel alle deelnemers vinden het onnodig dat de koning excuses maakt voor het slavernijverleden. Echter verwacht meer dan de helft van de stemmers wel dat hij dit zal doen. Een stemmer oppert: „We moeten een internationale excuusdag maken voor alle volken en landen die zich, naar maatstaven van nu, misdragen hebben.” Een andere stemmer wordt ‘een beetje moe’ van al die excuses voor dingen die allemaal in het verleden gebeurd zijn: „Laten we vooruit kijken in plaats van achterom.”