’Rutte moet blijven’

Stel dat ik verplicht was om mijn sms-berichten te bewaren of bijvoorbeeld in de cloud op te slaan dan zou ik door de ICT-afdeling erop gewezen zijn dat mijn telefoon niet geschikt was om dit soort berichten op te slaan en zou mij zijn aangeraden om een moderne smartphone te nemen die wel geschikt is om berichten te bewaren.

Waarom is dit op het ministerie van algemene zaken niet gebeurd? Nu speelt Mark Rutte hoogop en raakt geïrriteerd en dreigt zelfs iets anders te gaan doen. Niet doen meneer Rutte anders zitten we opgescheept met mevrouw Kaag en raken we van de regen in de drup.

Frank van der Sluis,

Rijswijk