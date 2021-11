Premium Het beste van De Telegraaf

Column Afshin Ellian Het ongekende onrecht van de toeslagenaffaire begon in de Kamer

De Staat veroorzaakte de toeslagenaffaire. De Staat faalde. Alle staatsorganen hebben in mindere of meerdere mate bijgedragen aan het ongekende onrecht: verschillende kabinetten (vooral het ministerie van Financiën), het parlement en de rechterlijke macht (in het bijzonder de bestuursrechter). Een uitzonderlijke situatie die helaas voor herhaling vatbaar is. Hier is immers sprake van een systeemprobleem, en niet van een incident. Het ongekende onrecht was een wettelijk onrecht.