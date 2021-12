Tijdens een wandeling zagen wij bezorgers van een andere wijk lopen en vroegen wij of we van hun folders mochten. Dat was geen probleem, waarbij we ook de reden uitlegden. ’Waar woont u?’ was vervolgens de vraag. ’Dan doen wij iedere week de reclamefolders bij u in de bus’. Wat een geweldige bezorgers.

Fam P. Otto, Purmerend

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via wuz@telegraaf.nl voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.