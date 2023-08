Uitslag Stelling: Grand Prix een groot feest

Een respondent kijkt ernaar uit: „De best georganiseerde race van het jaar. Niet zeuren, maar zwaar genieten.” Een andere stemmer: „Nederland mag trots zijn op Zandvoort dat zo’n topevenement kan organiseren. Hiermee promoten we ons land zakelijk en als vakantiebestemming.” Een criticaster: „Het is niet zozeer de Grand Prix die overlast veroorzaakt, maar het zijn de races die het hele jaar door worden gehouden die het duingebied verstoren. Het is te horen tot in Haarlem en Overveen.” Verwijzend naar de eigenaar: „Maar ja, de prins mag alles.”

De meerderheid van de respondenten vindt daarbij niet dat de races onevenredig hoog belastend zijn voor de omwonenden. Slechts een kwart van de stemmers maakt zich zorgen over de milieueffecten van de Grand Prix op Circuit Zandvoort. Een stemmer: „Mensen die zich druk maken over de milieueffecten moeten hun grieven maar persoonlijk gaan uiten in China of India. Ga daar maar aan de slag als klimaatliefhebber.” Een andere stemmer vindt: „De GP van Zandvoort moet door blijven gaan, maar ze moeten wel voldoen aan zwaardere milieueisen. Dus verplaatsen met minder vervuilende vliegtuigen en elektrische vrachtwagens.”

De meeste stemmers verwachten wel dat milieuorganisaties als Extinction Rebellion nog van zich gaan laten horen in aanloop naar en tijdens de races. Jaarlijks stoot het Formule 1-circus in zijn geheel zo’n 250.000 ton CO2 uit. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van een klein land. Een krappe meerderheid van de stemmers vindt dit verantwoord. Een respondent toont zich ambivalent: „De Formule 1 vind ik echt geweldig om naar te kijken, maar zo verschrikkelijk ‘fout’ in de zin dat het extreem milieuvervuilend is. Hoe kan een overheid dit toestaan, terwijl wij aan de andere kant elektrisch moeten rijden en opgezadeld worden met warmtepompen?” Een andere stemmer maakt zich er niet druk over: „Dat beetje CO2 waait wel over naar een land waar ze zich hier minder druk over maken.” Een andere stemmer denkt dat een jaar voetbal meer milieubelastend is dan de Dutch Grand Prix. „Pak Tata Steel en Schiphol aan, in plaats van deze mooie sport.”

Teams promoten energiedrankjes (Red Bull) en snus (pruimtabak), geen goed voorbeeld voor jongeren. Veruit de meeste stemmers vinden dat teams hierin hun eigen verantwoordelijkheid moeten pakken. Een stemmer vindt het overdreven bezorgdheid: „Altijd dat gezwam over dit soort dingen. Dat er rotzooi wordt verkocht als snus en energiedrank, is van alle tijden.”

Onder de stemmers zijn veel liefhebbers van de Formule 1. Nog meer respondenten zijn er trots op dat Nederland sinds enkele jaren weer een Grand Prix heeft. De meesten vinden dan ook dat het contract dat de organisatie heeft met de Grand Prix in 2025 verlengd moet worden. Een stemmer: „Een prachtig feest, maar had Assen gekozen als locatie in plaats van het propvolle Zandvoort.” Een andere stemmer jubelt: „Nederlanders weten wat feesten is. Wat mij betreft gaan we door.”