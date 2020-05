’GroenLinks als alternatief voor Denk’

Sinds Denk in de problemen zit, lezen we plots over de Marokkaanse roots van deze man. Zo wil hij nu ineens met de auto naar Marokko?! Opportunisme pur sang. Nooit eerder werden die roots in de strijd gegooid. Over een aantal maanden zijn er Tweede Kamerverkiezingen en Jesse Klaver droomt van een overwinning van zijn partij, waarbij hij graag leunt op overlopende kiezers van Denk. GroenLinks als het groene alternatief voor Denk. Zoiets?

Thanneke vd Wiel,

Culemborg