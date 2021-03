’Geen wonder dat Omtzigt instort’

Geen wonder dat hij oververmoeid is als je beseft hoeveel werk hij heeft gestoken in de hele toeslagenaffaire, welke vervolgens door onder meer onze premier met een simpele ’sorry’ wordt afgedaan, die daarna de verkiezingen wint!

Hoe groot moet het gevoel van onrecht zijn geweest bij de heer Omtzigt. Tel daarbij op de vele, vele werkuren onder stress en tot slot nog CDA-campagne voeren, dan heb je genoeg ingrediënten voor een instorting... helaas.

Ik wens de heer Omtzigt een goed herstel en hoop hem over niet al te lange tijd weer te zien debatteren in de Tweede Kamer. Ons parlement, als onze vertegenwoordiger, heeft zulke leden heel hard nodig.

Agnes Seleski, Huijbergen