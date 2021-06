Uitslag Stelling: Ga gewoon verder met gas

Een juiste beslissing van de minister, zo klinkt het bij de voorstanders van de stelling.

Tot nu toe stond biomassa te boek als als een klimaatvriendelijke energiebron. Veel respondenten vinden dit nergens op slaan. „Bomen kappen en die vervoeren met vervuilende schepen en die vervolgens verbranden, heeft niets met milieuvriendelijkheid te maken”, zo meldt een van hen.

Bijna niemand van de stemmers gelooft dan ook dat het verstoken van biomassa in energiecentrales gunstiger is voor het klimaat dan de verbranding van olie of gas. Een reactie: „Je gaat bomen -die CO2 opnemen- kappen, om de wereld te verstikken met houtrook. Hoe naïef kun je zijn?” Een respondent merkt op: „Die term biomassa klopt van geen kanten. Noem het gewoon een houtgestookte elektriciteitscentrale, of beter nog: een bosverbrandingsoven.”

De nieuwe staatsecretaris Dilan Yesilgöz van Klimaat die deze week het besluit nam tot de subsidiestop, is demissionair, dus een volgend kabinet zou die weer kunnen terugdraaien. Toch verwacht een meerderheid niet dat dit gebeurt. Een van de weinige respondenten die voorstander is van biomassa, vindt subsidiëren ook belachelijk. „Het principe van afvalhout verbranden voor energie is helemaal prima. Maar dat kan toch ook prima zonder subsidie?”

Wat deze week ook gebeurde, was dat energiebedrijf Vattenfall toestemming kreeg van de rechter om een biomassacentrale te bouwen bij Diemen. Slechts een tiende van de respondenten vindt dit een goed plan. Daarbij vinden bijna alle stemmers dat de gemeente Amsterdam meer had moeten doen om de bouw van de centrale tegen te houden. Een deelnemer noemt het een schande dat die centrale er komt: „Met subsidie een beetje reclame maken voor ’in één generatie fossielvrij’. Tja zo kan ik het ook.”

Een deelnemer schrijft: „Hoezo is dit groen? Je gaat nog meer CO2 de lucht in brengen. Denk eens aan de longen van de Amsterdammers, één Hoogovens is al genoeg.” Een andere reactie: „Van het gas af is het stokpaardje van het linkse gemeentebestuur van Amsterdam geworden, maar dat is een totale miskleun en gebaseerd op onzin. Je hebt om van het gas af te komen dus zo’n vervuilende biomassacentrale nodig.”

Wat ook speelt is dat eurocommissaris Frans Timmermans binnenkort 200.000 handtekeningen ontvangt van burgers, die willen dat Europa biomassa niet meer als klimaatvriendelijk aanmerkt. De meeste deelnemers denken niet dat dit gaat gebeuren. Een respondent heeft geen goed woord over voor de bestuurder: „Timmermans en de zittende regering hebben de leugen zo lang in stand gehouden dat ze er zelf in zijn gaan geloven.”

Respondenten zouden willen dat het subsidiegeld dat eerder werd gebruikt voor stimulering van biomassa, gebruikt gaat worden voor isolatie van woningen of het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen. Een respondent: „Ga gewoon verder met gas, dat is nog steeds het schoonst. En investeer in zonnepanelen en niet in die uitzichtvervuilende windmolens.”