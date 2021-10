Uitslag Stelling: ’Beleid is te soft en te laks’

Het Nederlandse kaasmeisje Frau Antje prijkt deze week op de cover van Der Spiegel zoals we haar niet eerder zagen: met een joint in haar mond, een Kalasjnikov in haar ene hand en een stuk kaas met verstopte cocaïne in de andere. In het negen pagina tellende artikel schetst het Duitse weekblad een inktzwart beeld van het, in haar ogen, buitensporige drugbeleid dat ons land al jaren voert. Het gevolg: een florerende en uiterst gewelddadige drugsindustrie die ons buurland grote zorgen baart. Deelnemers aan de Stelling staan er amper van te kijken. 96 procent sluit zich aan bij de visie van Der Spiegel. „Het lakse drugsbeleid heeft ons tot een ware narcostaat gemaakt, die de samenleving steeds verder corrumpeert,” schrijft iemand.

„Nederland toont zich wederom als gidsland, maar dan op alle gebieden waar een trotse natie zich diep voor zou moeten schamen”, schrijft een cynische respondent. „We zijn de absolute top in de import en de export van drugs geworden.” Een grote groep (89 procent) geeft wel aan zich zorgen te maken over het beeld dat andere Europese landen zich zo langzamerhand vormen van Nederland.

De drugsoorlog die de Nederlandse overheid zou voeren, is in de ogen van het gros van de overgrote meerderheid faliekant mislukt. Respondenten koesteren weinig hoop dat het tij nog zal keren. „Gedogen werkt niet, maar de geschiedenis heeft ons ook geleerd dat volledig ’droogleggen’ altijd mislukt. Zo ver mogelijk terugdringen, moet dan maar het doel zijn,” verwoordt iemand.

Een onderdeel van de oplossing kan liggen in het strafbaar maken van het gebruik van zowel softdrugs als harddrugs, zegt 83 procent. „Bij alles wat je leest en hoort over deze vorm van drugscriminaliteit gaat het nooit over de gebruiker die in feite de boel faciliteert,” merkt iemand op. Nederland is de drugssupermarkt van Europa geworden, zei het hoofd van de Duitse douanepolitie in het artikel. Doeltreffend, vinden de stellingdeelnemers. „Het is tegenwoordig makkelijker om een gram coke te bestellen dan een maaltijd bij Thuisbezorgd,” schrijft een respondent.

Voor het verder legaliseren van drugs voelt slechts een minderheid van 17 procent. Voorstanders noemen de transparantie die zou kunnen ontstaan.

Iemand zegt daarover: „Verstrek alle drugs middels speciale drugsapotheken met goede voorlichting. Alleen zo kun je de consumptie hopen te beheersen. En vergeet niet: nu verdwijnen jaarlijks honderden miljarden in foute zakken.”

Een klip-en-klare oplossing om de ‘war on drugs’ te winnen hebben de stellingdeelnemers over het algemeen niet. In het vrijmaken van meer geld en mankracht om drugscriminelen te bestrijden, ziet slechts een minderheid (41 procent) heil. Wel pleit een overgrote meerderheid (96 procent) van de respondenten voor hogere straffen. „En verbeter de internationale samenwerking met andere landen”, zegt een van hen. „Lever de criminelen uit aan het land van herkomst. Ze zitten nu liever hun straf uit in Nederland, omdat het er hier zo soft aan toe gaat.”