Uitslag Stelling: Nationaliseren geen optie

Het bedrijf staat onder druk na een vernietigend rapport over de gezondheid van omwonenden van de staalfabriek.

Toch vindt maar een kwart van de stemmers dat de hoogovens helemaal dicht moeten. Een argument hiervoor: „In zo’n dichtbevolkt gebied is geen plaats voor zware industrie.” Een ander plan komt van de directie van het bedrijf zelf: de CO2-uitstoot afvangen en in de grond stoppen. Ook dit vinden de meesten geen goede optie.

Veel respondenten vinden het een beter plan als het bedrijf gaat draaien op waterstof. „Maak er een waterstofindustrie van, die kennis kun je ook toepassen op alle andere productie-industrieën.” Iemand anders: „Zie het als een pilot voor groene waterstof en dat mag best wat kosten. Zo kan Nederland toonaangevend worden in deze technologie.”

Veruit de meeste stemmers zijn wel voorstander van het opvoeren van de druk op het bedrijf om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Iemand stelt een ultimatum voor: „Gewoon dwingen tot maatregelen binnen drie jaar. Zo niet, dan moeten ze de tent sluiten.”

Slechts een derde denkt dat Tata Steel is geschrokken van de commotie en maatregelen gaat nemen. „Het bedrijf is eigendom van investeerders die alleen denken aan winst maken.” Een andere reactie: „Het is een buitenlandse onderneming die overal lak aan heeft en de politiek laat Tata hier nog mee wegkomen ook. De goede volgorde is: dwing Tata eerst te saneren, vervolgens kunnen wij nationaliseren.”

Een meerderheid vindt het belangrijk dat Nederland een staalindustrie blijft houden. Veel stemmers vinden dat de werkgelegenheid en de kennis voor ons land belangrijk zijn. „Als de huidige eigenaar de noodzakelijke stappen niet wil nemen, dan moeten we het maar zelf doen. Sluiten is echt geen optie, gelet op de inbreng van kapitaal en de grote werkgelegenheid voor de regio.” Andere respondenten wijzen erop dat de Hoogovens een begrip zijn in IJmuiden. „Laten we Hoogovens weer gewoon hoogovens noemen. De industrie is belangrijk voor ons land. Het bedrijf is gezond, maar volledig geplunderd door eerst British Steel en toen door Tata.”

Nationalisatie zou betekenen dat het bedrijf wordt ’vergroend’. Een meerderheid denkt dat dit mogelijk is. Slechts een derde gelooft dat die operatie gaat worden terugverdiend. PvdA en SP noemen de nationalisatie een ’serieuze optie’. Desondanks denkt maar een vijfde dat er ooit een Kamermeerderheid gaat komen voor dit plan. Bij veel respondenten roept het nationalisatie-plan associaties op het met communisme. „Dit wordt een verliesgevend bedrijf, omdat alles wat de staat onderneemt, fout loopt.”

Een (ex)werknemer van de hoogovens reageert: ,,Laat Hoogovens gewoon weer een Nederlands bedrijf worden. Iedereen in IJmuiden en daarbuiten heeft geprofiteerd van de hoogovens. Ikzelf heb er mijn brood verdiend, maar ik heb er ook mijn COPD aan te danken en wie weet nog meer. Maar ik klaag niet. Het is zoals het is. Maak het bedrijf schoner en we kunnen weer door.”