Uitslag ’Eerst ventilatie op orde’

De meerderheid van de stellingdeelnemers (70%) vindt dat de afstandsregels voor middelbare scholieren heroverwogen moeten worden nu blijkt dat tieners wel degelijk anderen kunnen besmetten „Het is misdadig om 30 leerlingen en een leerkracht samen in een lokaal te zetten”, reageert een deelnemer. „Alle plaatsen waar veel mensen langere tijd bij elkaar zijn vormen potentiële coronabrandhaarden.”

„Het lijkt nu allemaal misschien niet zo erg omdat die jongere generaties meestal niet in het ziekenhuis en op de ic terechtkomen. Maar het is wel een enorme virusbom die ineens massief kan overslaan naar generaties die wel erg ziek worden. Wees dat voor!”, waarschuwt een respondent. „Nu bekend is dat ook jongeren het virus kunnen krijgen en overdragen moet met spoed de 1,5 meter regel op scholen worden ingevoerd, behalve voor hele kleine kinderen”, stelt een ander voor.

Twee derde vreest voor een tweede golf aan besmettingen als de middelbare scholen weer opengaan. „Het RIVM zegt nu geen probleem te zien bij scholen maar de meeste scholen zijn grotendeels dicht geweest vanaf 16 maart en waren in juni maar voor een klein deel open”, stelt een bezorgde respondent. „We moeten dus nog afwachten wat er gebeurt als iedereen weer naar school gaat.”

De slechte ventilatiesystemen in veel scholen baart driekwart ook zorgen. De meesten van hen vinden dat scholen hun deuren niet mogen openen voordat hun ventilatie is gecheckt en eventueel is aangepast. „Ventilatiesystemen verspreiden virussen; dat heb ik aan den lijve ondervonden toen ik bij een bedrijf werkte waar de lucht circuleerde zonder dat een raam open kon. Ik was de hele winter zwaar verkouden. Toen ik daar weg was heb ik nooit meer last gehad”, aldus een deelnemer.

Toch zijn er ook deelnemers die slechte luchtcirculatie geen goede reden vinden om de schooldeuren gesloten te houden. „Gewoon de ramen openzetten, lijkt mij voorlopig voldoende”, verwoordt iemand deze mening. „Het is minstens tot eind september goed weer daarvoor. Dat geeft de scholen langer de tijd om hun ventilatiesystemen op orde te krijgen. En anders gewoon met je jas aan in de klas. Het is belangrijk dat tieners weer regelmaat krijgen.”

Ruim een derde vindt ook dat middelbare scholen vanaf volgende week hoe dan ook weer les moeten gaan geven. „De pandemie duurt nog lang. Dan maar geen onderwijs meer? We moeten in Nederland weer leren omgaan met onzekerheden. Dat lijken we verleerd te zijn”, aldus een deelnemer. „De kinderen hebben al een grote achterstand door corona”, schrijft een ander. „Er gaat een hele generatie verloren als er nu geen ruggengraat wordt getoond en consequent wordt doorgepakt.”

„Als ik zo de feestvierende vakantiejongeren zie dan kan het alleen maar veiliger worden als de scholen weer beginnen”, stelt een tegenstander van de stelling. „Flauwekul”, zegt een andere respondent, „die jongeren houden al maandenlang nergens afstand en nu zouden ze niet naar school kunnen?”