’Student zit snel met fikse studieschuld’

Premium Binnenland

Studenten krijgen extra tijd om studiepunten te halen: ’Alleen maar online les werkt voor geen meter’

Veelal thuis in je eentje online college volgen en amper contact met docenten en medestudenten: studeren in coronatijd is een uitdaging. Daarom krijgen eerstejaars studenten in het hoger beroepsonderwijs een jaar extra tijd om hun verplichte studiepunten te behalen.