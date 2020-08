’Negatieve rente doorberekend aan klanten?’

Ik bankier al jaren bij de Triodosbank tot volle tevredenheid. Ik ben een kleine klant met beperkt spaargeld. Ik krijg al jaren geen rente en daar heb ik vrede mee. Ik betaal kosten op mijn privérekening, waar ik overigens geen punt van maak.

Sinds kort dien ik echter per spaarrekening 2 euro te gaan betalen. In de brief die ik kreeg stonden de standaardtermen benoemd als verbeteren van de dienstverlening, enz. En daar heb ik wel moeite mee.

De gedachte kwam bij mij op of dit niet een verkapte verrekening is van de negatieve rente die de bank betaalt aan de Europese Centrale Bank of wil men de verliezen van de coronasituatie wat compenseren? Een snelle berekening geeft aan dat de bank er per jaar ongeveer 8,4 miljoen euro aan overhoudt. (berekend: Bank geeft aan 700.000 klanten te hebben. Stel 50% heeft 1 spaarrekening à 2 euro is 700.000 euro per maand. Is per jaar: 12 x 700.000= 8,4 miljoen)

Henk Wagemakers