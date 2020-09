’Blijvende ’boeven’rente’

Voorbeeld: 10.000 euro op een internet spaarrekening bij de grote banken tegen 0,01% geeft EEN euro rente per jaar.. 10 euro rood staan voor een jaar tegen 10% kost me EEN euro rente per jaar.. Dezelfde 10.000 euro rood staan kost me 1000 euro rente per jaar.. Een blijvend uiterst onbevredigende situatie met een nog steeds onbegrijpelijk renteverschil. Het blijft beschamend banken!!

Bert de Jong, Ermelo