’Coronapas op het werk onacceptabel’

Feitelijk moeten werknemers hun medische status kenbaar maken, omdat dit in het belang van het bestrijden van Covid-19 zou zijn. Uitgangspunt daarbij is dat dan door vermindering van de besmettingen de druk op de zorg zou afnemen. Nu is dit in strijd met de privacywet. Volgens hem moeten de regels dus worden aangepast.

Ik vind dit een beangstigende ontwikkeling. Mochten de regels worden aangepast, dan ben ik van mening dat ook een ongezonde levensstijl door de werkgever of overheid moet kunnen worden gecontroleerd. Dit alles om de zorg te ontlasten. Dat betekent dat de werkgever moet controleren op alcoholgebruik (blaastest), gebruik van drugs (bloedtest), testen van overgewicht (weegschaal), want een ongezonde levensstijl is een uitermate grote belasting voor de zorg. Het kan toch niet zo zijn dat er geen ic-plekken beschikbaar zijn in ziekenhuizen doordat mensen met een ongezonde levensstijl deze bedden bezetten.

Joop van Haalen