Brief 3 ’Naamswijzing carnaval absurd’

Want: een katholiek feest hoort in beginsel niet thuis bij de openbare school. Let wel: niet bepaald door de school zelf maar door de oudervereniging. Verkleedfeest is de nieuwe benaming!

Inderdaad, hoe verzin je het. Terwijl katholieke feesten als Kerstmis en Sinterklaas dan weer wél hun originele benaming houden. De opwarming van de aarde heeft veel gevolgen. In Zevenaar lopen inmiddels al mensen rond met een zonnesteek. Káppen met die onzin. Dat helpt.

Jan Muijs, Tilburg.

