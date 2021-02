Uitslag stelling: ’Eerder statiegeld op blik’

De meeste respondenten vinden het bedrag van 15 cent precies goed. Maar bijna evenveel deelnemers vinden het juist te laag. ,,Het is vooral voor kinderen een mooie aansporing om ernaar te gaan zoeken en in te leveren”, zo denkt een respondent. Een ander vindt vijftien cent te weinig: ,,Dat bedrag stelt niks voor. Niemand gaat daar moeite voor doen.”

Bedrijven klagen over lastenverzwaring die het innemen en verwerken van het blik met zich meebrengt. De meesten vinden die klachten niet terecht. Zo stelt één van hen: ,,Niet klagen over zwaardere lasten. Hier moet ook het principe gelden van ‘de vervuiler betaalt’. Zij verkopen iets en de natuur betaalt hiervoor de hoge prijs.”

Wel verwacht een meerderheid dat bedrijven nu op zoek gaan naar vervanging van blik door alternatieven zonder statiegeld. Een stemmer: ,,Het risico is dat bedrijven nu op zoek gaan naar alternatieven die óók niet goed zijn voor het milieu. Die moet je over een paar jaar weer gaan verbieden.” Een optimistischer gestemde respondent hoopt echter dat de industrie op zoek gaat naar biologisch afbreekbare alternatieven voor drankverpakkingen.”

De meesten vinden dat de staatssecretaris best meer haast mag hebben met de invoering van het statiegeld op blik. Zij vinden dat het sneller moet dan de geplande datum van eind 2022. Iemand pleit er bijvoorbeeld voor om het statiegeld op blik tegelijk in te voeren met het statiegeld op kleine frisdrankflesjes. Dit gebeurt dit jaar al op 1 juli. Een ander suggereert: ,,Voer dan ook meteen maar een flinke suikertaks in op frisdrank.”

De maatregel was niet ingevoerd als de industrie zelf had gezorgd dat er zeventig procent minder zwerfafval was. Een meerderheid vindt dat de industrie zelf beter haar best had moeten doen. Een respondent meent dat ’Den Haag’ nog te toegeeflijk is geweest. ,,De politiek had al veel eerder geen excuses meer moeten accepteren. De lobby van de frisdranken-industrie is veel te groot.”

Bijna iedereen vindt dat blikjes weggooien een gebrek aan opvoeding is. Driekwart van de deelnemers vindt dat gemeenten meer energie moeten steken in het opruimen van zwerfafval. Zo vinden sommigen dat hun gemeente meer afvalbakken neerzetten en vinden weer anderen dat de reinigingsdienst deze bakken juist vaker moet legen. Het zijn overigens niet alleen blikjes en flesjes die een doorn in het oog zijn van veel stemmers. ,,Kom ook maar met het statiegeld op mondkapjes. Die dingen liggen echt overal.” En verder adviseren sommigen gemeenten ‘bijstandstrekkers’ te laten helpen bij het opruimen van de rommel op straat.

Een meerderheid denkt niet dat het heffen van statiegeld op verzet gaat stuiten bij de burgers. Sommigen vinden dat er hoge boetes uitgedeeld moeten worden voor het op straat gooien van afval. ,,Kijk maar naar Singapore.” De uitkomst van zo’n maatregel in Denemarken is goed: zwerfafval werd daar met het statiegeld op blik met 70 procent teruggedrongen. De meesten denken dat de maatregel ook zo in Nederland gaat werken.