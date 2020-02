’Breng kinderen discipline bij’

Ze groeien op zonder discipline. Daardoor is de toestroom naar Jeugdzorg veel groter en kan die organisatie de druk niet meer aan. In het kort komt het hier op neer: Ouders komen moe van het werk. Geven veel toe. Kinderen buiten dat uit. Daarnaast hebben ouders de neiging hun kind extreem te beschermen. Een kind moet leren van vallen en weer opstaan. Wat eelt op de ziel kan geen kwaad. Dan kunnen ze in hun latere leven werkstress en tegenslagen beter aan en zullen ze positiever in het leven staan.

Wilma Beskers, Borculo