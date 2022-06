Pluis Haags ontmoedigingsbeleid

Video

Opmerkelijke reactie op bericht Lil Kleine: ‘Hypocriet!’

In deze entertainmentupdate bespreken bespreken Wilson Boldewijn en verslaggever Jordi Versteegden onder andere hoe het nu gaat met Jaimie Vaes, de ex van Lil Kleine. Begin dit jaar werd de rapper opgepakt vanwege de vermeende mishandeling van zijn vriendin. Op dit moment mag hij het onderzoek in vr...