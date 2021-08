Uitslag Stelling: Werken moet weer lonen

Ons land kampt met een oplopend personeelstekort: nooit eerder telde Nederland meer vacatures dan werklozen. De handel, de zakelijke dienstverlening, de zorg en het onderwijs staan te springen om personeel – in de horeca verdubbelde het aantal vacatures zelfs sinds de versoepelingen. Sinds 1971 is de personeelskrapte nooit zo groot geweest, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder deze week. Reden tot zorg, meent de helft van de stellingdeelnemers. Wel gelooft het merendeel dat er iets te doen is aan de krapte.

„Werken moet weer lonend worden”, schrijven veel respondenten. „Maak om dat te bereiken het verschil tussen het minimumloon en een uitkering groter.” Ruim tweederde (71 procent) pleit voor het verhogen van de lonen in verschillende sectoren, waarbij het onderwijs, de zorg en de horeca veelvuldig worden genoemd. „Niet voor niets ontstaan de tekorten in sectoren waarin men vooral met flex- en oproepkrachten werkt. Veel personeel is jarenlang slecht behandeld en kiest nu voor ander werk”, stelt een respondent.

70 procent vindt dat jongeren beter gestimuleerd moeten worden om de arbeidsmarkt op te gaan. Vanwege de coronacrisis blijven zij nu vaak doorstuderen, blijkt uit onderzoek. „Maar om ze aan te trekken in deze tijden, moet je jongeren ook meer zekerheid bieden”, schrijft iemand. „Ze willen iets kunnen opbouwen: een gezin stichten, een woning kopen. Dat hangt ook samen met het inkomen op de lange termijn.” Niet iedereen denkt er zo over: „Veel ouderen met ervaring worden nu juist niet aangenomen. Ik ben zestig jaar oud en zoek werk. Ik krijg geen normale baan aangeboden, want goedkope jongeren hebben de voorkeur”, schrijft een respondent.

Er worden ook andere oplossingen aangedragen: „Verhoog de AOW-leeftijd en houd senioren langer aan het werk”, oppert een respondent. „Zorg voor voldoende gratis kinderopvang en stop het stimuleren van parttime werken,” schrijft een ander. Daarnaast klinkt veel kritiek op de bureaucratie bij de overheid. „Om de tekorten op te lossen moeten we allereerst wat doen aan de aan de verregaande regelgeving in veel sectoren.”

Twee derde is dan ook van mening dat politiek Den Haag iets zou moeten doen om de personeelstekorten in te dammen. „In de zorg en het onderwijs is te veel bezuinigd. De grote administratielast die erbij is gekomen maakt het werk in deze sectoren niet meer aantrekkelijk”, zegt iemand daarover. Respondenten pleiten voor betere cao’s, maar ook voor het investeren in opleidingen.

Overigens gelooft ruim de helft dat de huidige krapte op de arbeidsmarkt een tijdelijke piek betreft. „Veel horecapersoneel is bij GGD-locaties gaan werken”, schrijft iemand. „Als het testen en prikken op zijn eind loopt, zal er weer veel personeel vrij komen.” Een ander wijst erop dat veel mensen nu nog in dienst zijn van bedrijven die NOW-steun genieten. „Door het afbouwen van die steun komen er straks ook meer baanzoekenden. Het zal mensen stimuleren om ander werk op te pakken.”