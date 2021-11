’Overbelast stroomnet verontrustend’

Ondanks dit ernstige capaciteitsprobleem wordt door de overheid ongenuanceerd gepredikt dat we elektrisch moeten rijden, elektrisch moeten koken, elektrische warmtepompen moeten installeren, mega datacenter toe moeten laten etc. etc. In veel delen van ons land kan nieuwbouw al niet meer op het stroomnet aangesloten worden en kunnen zonnepanelen de overbodig opgewekte stroom niet aan het net terug leveren.

Zoals bekend is al jarenlang IT een van de grootste energievreters en zal dit met alle datacenters en mobiele apparatuur waar niemand zonder kan alleen maar verder toenemen. Wordt het geen tijd de energietransitie eindelijk realistisch gestalte te geven en te zorgen dat met onmiddellijke ingang gestart wordt met de bouw van moderne kerncentrales en zodra het mogelijk is waterstofcentrales. Hiermee wordt tevens de CO2-uitstoot drastisch gereduceerd en worden we niet geconfronteerd met sterk wisselende en onzekere stroom uit wind en zon.

Hans Louwman