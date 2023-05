Premium Het beste van De Telegraaf

Kwestie Abortus strafrecht ’Vrouwen kwetsbaar zonder verankering’

— Terecht, dat iemand die een abortus uitvoert via dwang, misleiding of zonder vergunning strafrechtelijk kan worden aangepakt, vindt Diederik van Dijk. „Hieruit blijkt dat het wetsartikel vrouwen niet stigmatiseert maar beschermt.”

Door Diederik van Dijk Kopieer naar clipboard

Artikel 296 van het Wetboek van Strafrecht verbiedt abortus, tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden van de Abortuswet (Wafz). ’Abortus is geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht’, stellen de initiatiefnemers van het burgerinitiatief dat aanleiding vormt voor het debat. Een opvallende insteek. Abortus is al veertig jaar legaal. Maar wie een abortus uitvoert via dwang, misleiding of zonder vergunning kan dankzij artikel 296 strafrechtelijk worden aangepakt.