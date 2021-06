Uitslag Stelling: ’Schoonmaak nodig in top’

De partij zal lange tijd nodig hebben om het vertrouwen van de kiezer te herwinnen, stellen veel respondenten, hoewel er ook een aantal zijn die denken dat het zo’n vaart niet zal lopen. „De kiezer heeft een kort geheugen, zo is keer op keer gebleken. En verstokte christenen stemmen blindelings op ’hun’ christelijke partij. Dus ze komen er wel weer, maar nu even niet.”

Anderen verwachten dat de partij de commotie wel zal overleven, maar niet zolang er nog een partijleiding zit, die ’onderdeel van het probleem is’. „Een ’inner circle’ van zogenaamde prominenten heeft het eigenlijk voor het zeggen. Dat willen ze zo lang mogelijk volhouden.” In veel reacties wordt gepleit voor een ’interne schoonmaak’.

Een kwart ziet weinig problemen door de breuk, en zelfs voordelen. „Tuurlijk komt het weer goed met het CDA. Iedereen hemelt Omtzigt op maar ik geloof dat hij ook geen makkelijk type is om mee samen te werken”, schrijft een stellingtegenstander. „Er komt weer rust in de partij”, vindt een ander. En: „Nu kan het CDA zichzelf opnieuw uitvinden.”

De overgrote meerderheid vindt het een goede beslissing van Omtzigt om zijn lidmaatschap op te zeggen na het uitlekken van een memo waarin hij fel uithaalde naar zijn partij. Een respondent tekent hierbij aan dat Omtzigt als eenmansfractie waarschijnlijk minder effectief zal zijn dan in een groter geheel: „Voordeel is wel dat ie niet meer door zijn eigen partijgenoten gepiepeld kan worden.” Toch klinkt er ook kritiek op Omtzigt. Iemand noemt hem ’een slecht verliezer’ en een ander verwijt hem met zijn rancune de partij te slopen.

Zou Omtzigt een eigen partij opzetten, dan geven de meesten hem goede kans van slagen. „Hij zou zowel bij het CDA als bij andere partijen veel stemmen kunnen weghalen”, aldus een respondent.

De meerderheid denkt dat de kritiek en bezwaren die Omtzigt in zijn memo schetste - in ieder geval deels - waar zijn. Zo verwijt hij het CDA onder meer een partij zonder ideeën te zijn. Ruim 70 procent is het hier mee eens. „Het CDA heeft geen visie en staat nergens meer voor. Net als alle andere oude partijen. Ze gaan leuk mee met de waan van de dag, waar kiezers voor gekozen hebben telt niet mee”, meent een respondent. Een andere deelnemer vindt het tijd worden dat ’de regentenpartij van weleer’ wakker wordt en wordt ververst: „De ’oude kopstukken’ moeten plaatsmaken voor jonge frisse mensen met vrije ideeën, die niet gebonden zijn aan partijpolitiek.”

Een meerderheid vindt dat een coalitie met het CDA door alle onrust in de partij niet meer mogelijk is. Iemand reageert: „Het CDA moet kiezen voor de oppositie, ze moeten eerst alles goed gaan regelen binnen de partij.” Maar een ander denkt dat de kans op een coalitie juist groter is nu Omtzigt weg is. „Het CDA zal er alles aan gelegen zijn in het huidige kabinet verder te regeren, want bij verkiezingen gaan ze ervan langs krijgen.” En een geestverwant stelt dat het CDA gewoon moet gaan mee regeren: „Het land is, gelet op de problemen waar we voor staan, niet gebaat bij nieuwe verkiezingen.”