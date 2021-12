’Social media niet meteen verdoemen’

Dus werk aan de winkel voor het OM en de rechters. Echter met name de politiek moet zich ook afvragen waar dit vandaan komt. Naar mijn mening een belangrijke reden is dat de gemiddelde burger geen stem heeft, ja eens per vier jaar voor de schijn stemmen, of men wordt genegeerd of uitgesloten, zelfs via politieke partijen van enige omvang.

Als politicus of Hilversumse BN’er kun je aan de praattafels gratuit je geluid laten horen. Echter de gemiddelde burger kan alleen via de sociale media zijn mening uiten. En ja, dat gaat te vaak onbehoorlijk of strafbaar. Maar men moet oppassen om de sociale media totaal te verdoemen en het kind met het badwater weg te gooien.

B. Slager, Rotterdam