Voor me in de rij bij de kassa stond een mevrouw die aangaf dat zij de spaarzegeltjes voor de knuffels niet spaarde. Ik antwoordde: ‘Ik wel, voor mijn kleinkinderen. Maar omdat ik maar alleen ben heb ik altijd weinig boodschappen en krijg dus moeilijk een spaarkaart vol’. Toen ik de boodschappen had afgerekend kreeg ik van de kassamedewerkster een hele strip spaarzegeltjes voor mijn 15 euro aan boodschappen. Ze had ons gesprek gehoord. Héérlijk toch!

Peter Housmans

