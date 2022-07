Premium Binnenland

Hoe ernstig is deze coronagolf? ’Infectie is ook een soort booster’

We leken tijdelijk van de ergste coronapieken verlost, maar afgelopen maand barstte er toch weer een zomergolf los. Hoe staat het daar inmiddels mee? En wat kunnen we de komende periode verwachten met de nieuwe varianten die op komst zijn? Vijf vragen over de Nederlandse coronasituatie.