’Bereikbaarheid ABN Amro abominabel’

ABN Amro leidt medewerkers op tot financiële zorgcoach voor 'thuiszorg'. Vooral bedoeld voor ouderen, die bankzaken digitaal niet (goed) kunnen regelen. Nieuwe 'service'. Ik ben ouder (83), maar kan nog prima digitaal overweg.

Maar contact met ABN is belabberd, als het om iets ingewikkelder zaken gaat. Met vragen contact met de chatbot, de spraakcomputer (AI), die de meeste onderwerpen niet begrijpt. Zo bijvoorbeeld: Overboeking van effectenrekening? Aflossing restant hypotheek? Of: Wat bedoelt u met opties (in effectenrekening)? Wilt u de vraag korter formuleren? Na vele pogingen krijg je telefoonnummer om een échte medewerker te spreken. Dan de bekende kreet: ’U bent de zoveelste wachtende’. Of: ’Door grote drukte is de wachttijd wat langer dan u van ons gewend bent’. Ik heb eens 3 uur in de wachtrij gezeten en toen maar opgehangen. Of nog erger: het opgegeven telefoonnummer is constant in gesprek. Advies aan ABN Amro: Doe dáár wat aan.

Rob W. Vinke, Loosdrecht