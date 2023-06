Big Brother is nu makelaar geworden: dwangwet De Jonge pervers

Het wetsvoorstel van Hugo de Jonge dat de overheid laat bepalen aan wie je je woning mag verkopen, hoort thuis in een dictatuur. Toch kijk je er niet van op dat zoiets wordt bedacht in dit bestuurlijk verwaarloosde land met zijn kabinet dat machtsbehoud boven de burgers stelt. Het hoort bij een bestuurscultuur waarin ministers hun taken niet aankunnen, hun beloftes niet nakomen en voor ondemocratische paniekoplossingen kiezen. De burger moet altijd opdraaien voor fouten die de overheid had kunnen voorkomen.