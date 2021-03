’Onder eigen naam reageren is gewoon link’

Dat is in grote lijnen de mening van zo’n beetje alle deelnemers aan De Kwestie, die zich overigens ook op Telegraaf.nl meestal van een schuilnaam bedienen. Volgens Andre_van_rossum heb je daarbij amper een keuze: „We hebben in Nederland een linkse ’cancelcultuur’. Hang je de ’verkeerde’ partij aan, dan ben je je baan niet meer zeker bij bijvoorbeeld de universiteit, de NPO of het ministerie. In deze verstikkende cultuur van linkse repressie moet privacy gegarandeerd zijn.” Blijelezer2 snapt hem wel: „Vrijheid van meningsuiting onder eigen naam heeft soms verstrekkende gevolgen in onze ’democratie’.”

"Enig fatsoen is wel wenselijk"

Klaas the Boss denkt dat anonimiteit mensen de vrijheid biedt hun echte mening te verkondigen: „Wat we wel kunnen vaststellen, of dat nu goed is of fout is aan u, is dat met anonimiteit de waarheid, dus wat de mens echt voelt en denkt, wordt geventileerd!” Dat denkt ook ***Feeknieuws***, die vast ook niet onder die naam bij de burgerlijke stand bekend is: „De sociale onveiligheid om echt te allen tijde je mening veilig te uiten ontbreekt. Daarom is een alias een goede manier om onbespied dingen te zeggen. Roeptoeteren mag overigens wel aan regels gebonden zijn, enig fatsoen is wel wenselijk.”

Trollen

Daarbij, zo betoogt M_Janssen28 zijn er voldoende middelen om trollen en ander digitaal gespuis aan te pakken: „Natuurlijk moet je anoniem je mening kunnen verkondigen. We hebben toch de privacywet? En er zijn nu genoeg middelen om kwaadwillenden en asociale ’trollen’ en dergelijke te laten verwijderen door de providers en beheerders van een site. Als Gordon niet wil dat-ie kritiek krijgt of beledigingen, moet-ie zijn eigen account maar verwijderen op internet. Of als een of andere aso onbehoorlijke dingen plaatst, kan hij zo’n bericht zelf verwijderen of laten verwijderen en de persoon blokkeren.”

"Beter is om meer te letten op wat er neergezet wordt. Dat er betere gedragregels komen en houd je je hier niet aan, dan wordt het verwijderd."

HESEM legt die verantwoordelijkheid liever bij de platforms: „Op mijn privé-socials ben ik niet anoniem. Maar bij reageren op nieuwsartikelen, zoals dit, wel. Ik gedraag mij altijd netjes, maar een kwaadwillende kan, als je je eigen naam hier neerzet, je privé lastig gaan vallen. En dat is ook niet oké. Beter is om meer te letten op wat er neergezet wordt. Dat er betere gedragregels komen en houd je je hier niet aan, dan wordt het verwijderd. Ik zie nog te vaak dat mensen reageren en heel erg in de persoonlijke aanval. Zoals ’jij kan duidelijk niet lezen, hoe haal jij dat in de hoofd, geef jij mij één reden waarom...., jij gedraagt je belachelijk’, etcetera. Reageren moet algemeen zijn, zonder mensen aan te vallen.”

Petitie

De discussie werd opnieuw aangezwengeld door Gordon, die op de site Mediacourant.nl in de comments keihard (en anoniem) werd aangepakt. De zanger kwam daarop met een petitie met ruim 40.000 handtekeningen, om het anoniem reageren te verbieden. „Kansloos”, oordeelt Thunderstrike: „Onmogelijk en niet haalbaar, korter en bondiger kan je het niet zeggen. Hier heb je geen discussie voor nodig. Ik vind het wel frappant dat degene die de meeste onzinnigheden op sociale media gooit - en daarna niet kan bedenken dat er figuren in de maatschapij zijn die je af zullen branden - op televisie ruimte kreeg om dit onhaalbare plan te bedenken en lanceren.”

HiddeNPlayer ziet bovendien dat anonimiteit niet voor iedereen een voorwaarde is om ongeremd zijn mening te ventileren: „Ik zie genoeg mensen op Twitter en Facebook die gewoon hatelijke opmerkingen en zelfs bedreigingen uiten met hun eigen naam en toenaam. Dus dat dit allemaal minder wordt als mensen niet meer anoniem zijn is een denkfout. Hooguit gaat men het in meer bedekte termen uitdrukken.”

"Ik post hier onder mijn eigen naam, daar ik van mening ben dat ik nog altijd vrijheid van meningsuiting heb"

Jvangaarderen signaleert nog een ander gevaar van inloggen met echter persoonsgegevens, zoals een DigiD: „Zolang persoonsgegevens niet veilig zijn, zoals bij de GGD, moeten dit soort bedrijven absoluut geen id-document ter beschikking krijgen. Los daarvan, ook de verkoop van persoonsgegevers - wat deze bedrijven gewoon doen - is een schandalig iets.”

Blokkeren

Brulboei gelooft als een van de weinigen wél in het nut van het opheffen van de anonimiteit: „Zelf heb ik geen Facebook en andere verwante programma’s, alleen WhatsApp, maar inderdaad: als mensen hun anonimiteit moeten inleveren, zullen het schelden en het stalken ook een stuk minder worden. En is er makkelijker aangifte te doen.” Brompot is het daarmee oneens: „We hebben niet voor niets in Europa vergaande privacyregels. In plaats van anonimiteit opheffen, kun je beter optreden tegen de anonieme vuilspuiters door ze één keer te waarschuwen en daarna hun account te blokkeren.”

Mario van Mechelen tenslotte zal het zover niet laten komen: „Ik post hier onder mijn eigen naam, daar ik van mening ben dat ik nog altijd vrijheid van meningsuiting heb. Zodra me zelfs dat wordt afgenomen, dan wordt het tijd te gaan verhuizen. Wel merk ik dat vooral in de linkse hoek vaak een andere mening niet wordt getolereerd. Daar ben ik al snel een racist of een populist.”