’Begrip klant voor langere wachttijd pont’

Ik weet bijna zeker dat de fietsers en wandelaars het heel fijn vinden om weer een beetje te kunnen recreëren en door een pont te kunnen worden overgezet. Zet even een iets positievere pet op, blijf voorzichtig, volg regels op. En ik denk dat jullie hele blije klanten kunnen overzetten. Ik ga volgende week ook weer aan de slag in Kinderdijk als vrijwilliger en ik ben 70-plus. Ik ben blij met deze vrijwillige job. Zorg voor de BV Nederland, dat is hard nodig.

A.L. v.d. Staal, Ridderkerk