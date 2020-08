Binnen de huidige hypotheekregels dient er voor de helft van de hypotheeksom wel te worden afgelost, dus dat gebeurt sowieso. Maar voor de andere helft is aflossingsvrij natuurlijk een prima alternatief. Zo is de hypotheekrente dermate laag dat de af te trekken rente minimaal is.

Daarnaast wordt deze aftrekbaarheid door de overheid al jaren verder afgebouwd. De wens om een huis in 30 jaar af te lossen komt veelal van de ouderen in onze samenleving die schuld een vies woord vinden en daar zo snel mogelijk van af willen. Maar aflossen doe je vooral voor je kinderen, die er na je dood met een paar ton vandoor gaan waar jij als serieuze aflosser je hele leven voor hebt gewerkt.

Daarnaast zit in de herfst van je leven een groot deel van je kapitaal in stenen waar je zelf niets mee kunt. Aflossen moet gedeeltelijk en dat is prima, maar geniet verder zelf van je geld. Daar heeft elke hardwerkende Nederlander het volste recht toe.

Jan Pronk,

Beverwijk