’Ruk naar rechts voor links’

Moslimouders in achterstandswijken zijn verplicht om hun kinderen 25 uur per week naar een opvang te sturen waar ze de Deense taal en waarden leren. Partijleider Frederikson van de ’Deense PvdA’ steunt deze eisen. Immigratie bedreigt het Deense sociale stelsel.

Voor Frederikson is het duidelijk dat de lagere klasse, de prijs betaalt voor ongereguleerde globalisering, massa-immigratie en het vrije verkeer van arbeid. Zij stevent af op een zege bij de verkiezingen. Waarom slaagt links in Denemarken er wel in om een duidelijke koers te varen?

A. de Waele