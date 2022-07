’Uitblijven koopkrachtsteun schande’

Het voorstel om de armste gezinnen met 500 euro te ondersteunen in verband met de sterk gestegen kosten van levensonderhoud haalt het niet. De schokkende reden is dat de uitvoeringsinstantie het niet aan kan. Laat het even tot u doordringen. Het geld is beschikbaar, bij veel gezinnen staat het water hen aan de lippen, maar onze immens grote en dure overheid lukt het niet om het geld op de juiste plek te krijgen. Het is gênant om te moeten constateren dat het beste jongetje van de klas zijn eigen veters niet kan strikken.

André van Rossum, Doesburg