Aanval werelduurrecord in Winterswijk: ’Geweldig dat we zo vroeg in de winter los kunnen’

Door Edwin Rensen Kopieer naar clipboard

IJsmeester Henk Dijksterhuis van de ijsbaan in Haaksbergen verwacht de komende dagen en nachten voldoende ijsaangroei voor een gezonde portie schaatsplezier. Ⓒ Robert Hoetink

Winterswijk - Het is nog geen half december, maar de schaatsen kunnen al uit het vet. De kans op natuurijs deze week is zeer aannemelijk. In Winterswijk wordt door marathonschaatser Bart Vreugdenhil deze dinsdagochtend zelfs een aanval gedaan op het werelduurrecord op natuurijs. En de KNSB gaat ervan uit dat de eerste marathon op natuurijs deze week ook verreden wordt. Maar ook liefhebbers gaan los.