De Kwestie: aandacht voor vrouwensport ’Ophemelen vrouwen lijkt wel propaganda’

— Jan Roos is presentator van het YouTube-programma Roddelpraat, mediamaker en sportliefhebber. Tenzij het om een uitzending van vrouwenvoetbal gaat: „Zelfs niet op het allerhoogste niveau, de nationale teams, is het niet om aan te gluren.”

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: ik heb helemaal niks tegen vrouwenvoetbal. Laat die meiden lekker achter die bal aan rennen als ze daar zin in hebben, zoals nu op het Europees Kampioenschap in Engeland. In mijn ogen is geen enkele sport alleen maar voor mannen of andersom voor vrouwen bedoeld. Als een kerel wil balletten, lekker doen. Een vrouw die graag op rugby wil, waarom niet. Ik heb daar geen waardeoordeel over.