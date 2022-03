’Kritiek op ON prima, media blokkeren niet’

Er is veel kritiek op omroep Ongehoord Nederland (ON) en veel commentaar op Russische staatspropaganda. Wat maakt ons anders dan Rusland door te opperen om media als ON en bijvoorbeeld GeenStijl (niet zo lang geleden ook weggezet als fake-media) te verbieden?

De doorsnee Nederlander kan blijkbaar niet zelf bepalen welke media te lezen en wat wel of niet te vertrouwen. Dat beeld kan dus enkel door EU en onze eigen overheid gegeven worden. Kritiek op beleid wordt zo wel erg bemoeilijkt. Het is tegenwoordig al lastig genoeg een juist beeld te vormen.

Door ongewenste media (volgens onze EU en eigen overheid) te verbieden wordt elke kritiek op de macht gesmoord en ontstaat er juist een ongenuanceerd beeld en uiteindelijk ongewenst beleid. Dan hoef je nog steeds niet achter de ongelegitimeerde inval van de Oekraïne te staan.

W. Tellier