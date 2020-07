’Thuiswerken is blijvertje’

Permanent thuiswerken was niet alleen voor alleenstaanden wennen, maar vooral voor mensen met kleine kinderen die er opeens een baan bij kregen en hele dagplanningen maakten om de boel in goede banen te leiden. Maar thuiswerken is een blijvertje, ook na het coronatijdperk, omdat je geen reistijd hebt, overleg via de laptop prima verloopt en je je thuis in principe prima kan concentreren en dus efficiënt werkt. Nadelen zijn het gebrek aan direct contact met je collega's, het gemis aan samenwerking en teambuilding. Het werken op kantoor zal in de toekomst dus vooral draaien om belangrijke bijeenkomsten, teambuilding en ouderwets bijpraten met een bak koffie.

Bas Overmars, Amsterdam