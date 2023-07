Armere burgers en modaal kunnen de extra kosten ook niet dragen en zijn afhankelijk van waar ze wonen en werken ook de Sjaak als het om het ov gaat. Het hele rekeningrijden moet van tafel. Het is oneerlijk dat in het buitenland dubbel betaald moet worden en het is oneerlijk dat mensen in oude benzineauto’s de wegenbelasting voor de toch al gepamperde elektrische rijders compenseren. Net als bij het toeslagencircus moeten we af van persoonlijke lapmiddelen. Regelingen die oneerlijk uitpakken moeten niet doorgaan.

B. van Dam