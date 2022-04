Brief 1 ’Gaskraan in Groningen meer open’

Als onze landbestuurders nu eens korter gaan douchen, de verwarming op 15 graden zetten en meer van deze onzin op zichzelf betrekken, vind ik dat prima maar ik denk er niet aan. De gaskraan in Groningen moet meer open, de mensen aldaar moeten hun schade vergoed krijgen en de miljarden voor de klimaatplannen moet de overheid nu aan belangrijker zaken besteden. Dan ziet alles er weer een stuk positiever uit. Mijn moeder zou zeggen: ik heb in de oorlog genoeg in de kou en in donker gezeten.

M. Heer

