Goh. En ik maar denken dat het wel zou overwaaien. De discussie. Sterker nog: ik wist in eerste instantie niet eens dat het een discussie was. Laat staan een probleem. Toen ik enkele weken geleden een lijvig artikel las in een zogenaamde kwaliteitskrant, waarin werd beweerd dat de discussie over een echt probleem ging, geloofde ik het gewoon niet.