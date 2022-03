’Waak voor Russofobie’

Premium Buitenland

Poetin verliest propaganda-oorlog van veel slimmere Zelenski

Er bestaat geen twijfel over wie op het wereldtoneel de propaganda-oorlog wint. Vladimir Poetin staat daar in de schaduw van Volodimir Zelenski. En aan het thuisfront moet Poetin via censuur alle zeilen bijzetten om zijn eigen boodschap nog over te brengen, waarbij de Russen wordt voorgehouden dat h...