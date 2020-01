Jodenhaat rukt weer op

Joop den Uyl had een foto van Golda Meïr op zijn bureau staan. Nederland steunde massaal de de door Israël gevoerde oorlogen van 1967 tot 1973. Nu lopen socialisten als Harry van Bommel voorop in anti Israël demonstraties en binnen de christelijke gemeenschap laat Van Agt zich duidelijk uit over zijn anti-Israëlische gevoelens. In Amsterdam wordt een joods restaurant vernield. Wat stellen de excuses van Rutte na 75 jaar nog voor? Naar mijn mening niets, maar erger is dat het wegkijken weer is begonnen.

Jos Huisman