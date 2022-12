Video

Presentator Pim Sedee van slag door Kroatische fan: ‘Focus!’

Er was veel te doen om het Kroatische model Ivana Knöll, die met haar pikante outfits op het WK in Qatar zorgde voor de nodige ophef. Pim Sedee sprak met haar vlak voor de wedstrijd Kroatië – België en had moeite de aandacht erbij te houden.