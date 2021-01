Premium Binnenland

Verdriet diep verankerd in Kessel: ’Die kerkklokken bleven maar luiden’

Tot grote schrik van de Kesselnaren was hun Limburgse dorpje in het voorjaar coronabrandhaard nummer één. Eind april waren we daar; nu gingen we terug om de balans op te maken van een annus horribilis. „Acht ouders van mijn vriendenclub overleden in deze periode.”