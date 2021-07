’Islamitisch college traineert integratie’

De oprichter Enes Ulusoy, wil dat op deze school meisjes en jongens gescheiden in de klas zitten. Ook krijgen de leerlingen geen seksuele voorlichting en homoleerlingen mogen zich wel aanmelden maar ’de islam keurt homoseksualiteit af’. Is dit écht mogelijk in Nederland, in 2021?

Wat een leed wordt er veroorzaakt voor leerlingen, op deze nog op te richten school, die straks uit de kast willen komen. Ook de onzinnige gedachte jongens en meisjes gescheiden les te geven is uit vroeger tijden. En er wordt geen seksuele voorlichting worden gegeven omdat dit alleen voor onrust zorgt. Dit soort scholen wekken bij mij sterk de indruk dat hier geen sprake is van integreren in maar eerder van losweken van de kinderen uit de Nederlandse samenleving. Wie grijpt hier in?

Juliette Rouwhof